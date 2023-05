Aktuell Land

Pedelec-Fahrer bei Sturz im Wald tödlich verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Samstag in der Gemeinde Öhningen (Landkreis Konstanz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 70 Jahre alte Mann einen leicht abschüssigen Wanderweg von Oberschrotzburg in Richtung Bohlingen entlang und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort starb.