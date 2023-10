Aktuell Land

Pedelec auf Gleisen abgestellt: S-Bahn wird beschädigt

Ein Unbekannter hat in Ludwigsburg am Bahnhof Favoritepark ein Pedelec auf den Gleisen abgestellt. Der Fahrer einer S-Bahn schaffte es nicht, rechtzeitig zu bremsen und überfuhr das Fahrrad mit etwa 90 Stundenkilometern, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.