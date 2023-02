Aktuell Land

»Pech gehabt« Kretschmann reagiert auf Frist der Umwelthilfe

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will trotz der erfolgreichen Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) kein neues Klimaschutzkonzept beschließen. »Wir haben ja jetzt einen ganz anderen Mechanismus«, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Das Klimaschutzkonzept, das bisher gesetzlich vorgesehen ist, wolle man durch das sogenannte Klima-Maßnahmen-Register ersetzen. Daher sei das Gerichtsurteil zugunsten der DUH überholt, sagte Kretschmann. »Da hat sie ein bisschen Pech gehabt, die Deutsche Umwelthilfe.«