Pause für Rouault: VfB-Verteidiger erleidet Kieferbruch

Der VfB Stuttgart muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen auf Abwehrspieler Anthony Rouault verzichten. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist einen Tag nach seinem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin mit. Rouault habe sich in der Partie am Freitagabend einen Bruch des Unterkiefers zugezogen und müsse operiert werden, so der VfB. Der Franzose war zur Pause ausgewechselt worden.