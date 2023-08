Aktuell Land

Paus: »Frauen haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt«

Frauenministerin Lisa Paus hat betont, dass jeder einzelne Platz in einem Frauenhaus einen Unterschied mache bei der Bekämpfung von häuslicher Gewalt. »Um mal eine Zahl zu nennen: An jedem Tag versucht in Deutschland ein Mann oder Ex-Mann seine Frau umzubringen. Und fast an jedem dritten Tag ist er damit erfolgreich«, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei dem Besuch eines Frauenhauses in Heilbronn am Rande einer Sommerreise. »Frauen haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt.« Daher mache jeder einzelne Frauenhausplatz zusätzlich einen Unterschied.