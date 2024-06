Patrick erneut Trainer von Ludwigsburgs Basketballern

Bitte aktivieren Sie Javascript

John Patrick kehrt als Trainer zum Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Der 56-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Patrick arbeitete bereits von 2013 bis 2022 als Trainer in Ludwigsburg und wagte danach den Sprung nach Asien, wo er die Chiba Jets Funabashi betreute.

»Es ist sehr schön, zurück in Ludwigsburg zu sein. Es ist auch schön, wieder hier zu arbeiten. Ich habe die MHP Riesen in den vergangenen zwei Jahren immer, wenn möglich, verfolgt - die Zeitdifferenz war natürlich manchmal durchaus schwierig. Die Zeit in Japan war gut für mich, auch um eine Pause zu haben«, sagte Patrick in der Mitteilung. Mit den Chiba Jets wurde vor geraumer Zeit auch Bundestrainer Gordon Herbert in Verbindung gebracht. Der Kanadier wird den Deutschen Basketball Bund (DBB) nach Olympia verlassen.

Ludwigsburgs Vereinsboss Alexander Reil sagte zur Rückkehr von Trainer Patrick: »Wir haben uns im Februar getroffen und waren uns schnell einig, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder zusammenkommen und zusammenarbeiten möchten.« Der Kontakt sei auch in den vergangenen zwei Jahren nie abgerissen.

