Patient legt in Krankenzimmer Feuer

Ein Patient soll in seinem Zimmer in einer psychiatrischen Klinik in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstag ein Feuer gelegt haben. Das Feuer wurde bemerkt und von zwei Angestellten der Klinik gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte.