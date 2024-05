Passanten attackiert: Großeinsatz der Schweizer Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Schweizer Kanton Aargau an der Grenze zu Deutschland hat ein Mann am Mittwoch mehrere Passanten attackiert. Er habe wahllos Menschen angegriffen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. »Wir haben mehrere Verletzte.« Sie seien geborgen worden und auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Täter, der sich zunächst in einem Gebäude verschanzt hatte, sei festgenommen worden, berichtete die Polizei um 18.38 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X.

Die Polizei war mit Großaufgebot vor Ort. Sie hatte Anwohnern geraten, das Gebiet in Zofingen zu meiden und Türen und Fenstern zu schließen, weil noch unklar sei, ob ein oder mehrere Täter unterwegs waren. Womit die Passanten attackiert wurden, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Zofingen liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Basel.