Partnerin erstochen? Prozess beginnt

Erst soll er sie gewürgt und zwei Tage später mit dem Messer zugestochen haben: Gegen einen 42-jährigen Deutschen soll am Montag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen Totschlags vor dem Landgericht Ellwangen beginnen. Ihm wird einem Sprecher des Gerichts zufolge vorgeworfen, seine 40-jährige Lebensgefährtin in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) getötet zu haben.

In der Beziehung der beiden, aus der auch ein inzwischen einjähriges Kind hervorging, soll es immer wieder Streit gegeben haben. Im Januar soll die Situation eskaliert sein. Dem Sprecher zufolge habe der Angeklagte die 40-Jährige zunächst aus Wut in einer Auseinandersetzung am Hals gepackt und gewürgt. Zwei Tage später soll es erneut zum Streit gekommen sein. Der Mann entschloss sich demnach, seine Partnerin zu töten, weil er das Zusammenleben nicht mehr ausgehalten habe. Mit einem Küchenmesser habe er auf sie eingestochen, sagte der Sprecher. Ein Urteil könnte Mitte Juli ergehen.