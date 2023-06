Aktuell Land

Partnerin erdrosselt: 22-Jähriger nach Totschlag verurteilt

Weil er die Mutter seines Sohnes mit einem Ladekabel erdrosselt hat, ist ein 22-Jähriger vom Landgericht Konstanz wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Deutsche seine damalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Stockach getötet und ihre Leiche danach über ein Balkongeländer in ein Gebüsch geworfen hatte, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Die Leiche der 24-Jährigen wurde erst Tage später gefunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.