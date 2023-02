Aktuell Land

Pandemie-Ende: Kretschmann will Eingriffsoptionen der Länder

Trotz des Wegfalls aller Corona-Beschränkungen pocht Ministerpräsident Winfried Kretschmann weiterhin auf rechtliche Eingriffsmöglichkeiten der Länder für kritische Pandemie-Lagen. Er ändere seine Meinung deswegen »keinen Millimeter«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Der Instrumentenkasten muss voll sein, bis an den Rand. Alles was möglich ist, muss da drin sein - wie in einem Feuerwehrhaus, da ist alles drin für schwere und leichte Brände.« Welche Instrumente die Regierung dann nutze, hänge von den Gegebenheiten ab.