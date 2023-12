Aktuell Land

Paketzusteller öffnet Weihnachtspakete und wird festgenommen

Ein Paketzusteller wurde wegen des Öffnens von für Weihnachten bestimmten Paketen auf der Autobahn 5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen. Einen Tag zuvor, am 21. Dezember, war das Firmenfahrzeug des 22-Jährigen mit etlichen geöffneten Paketen in Breisach verlassen vorgefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.