Paar soll E-Bikes gestohlen und ins Ausland gebracht haben

Ein Diebespaar soll E-Bikes im Wert von insgesamt rund 120.000 Euro aus Garagen und Carports gestohlen und ins Ausland gebracht haben. Der 35-Jährige und die 58-Jährige sollen mindestens seit Dezember in den Landkreisen Heilbronn, Ludwigsburg, Schwäbisch-Hall, Karlsruhe und den Enzkreis auf Diebestour gegangen sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstag mit. Der Mann, der in Bosnien-Herzegowina lebe, sei mehrfach zu seiner Verwandten nach Heilbronn gereist. Dort sei er mit ihrem Auto auf nächtliche Streifzüge gegangen - und habe die Beute anschließend nach Bosnien-Herzegowina gebracht, so der Vorwurf.

Die beiden seien am 12. April in Heilbronn am Wohnsitz der Frau festgenommen worden. Zuvor habe das Amtsgericht Heilbronn Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls erlassen. Bei der Durchsuchung von Haus und Garage seien zwölf neuwertige E-Bikes sowie Räder und weitere Teile von mindestens zehn weiteren Fahrrädern und zwei E-Tretrollern sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. »Die E-Bikes waren teilweise bereits gereinigt und für den Transport in Folie verpackt worden.«

Der Mann und die Frau sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauerten an.

