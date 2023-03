Aktuell Land

Oscar für »Nawalny« bringt goldenen Glanz in die Kurpfalz

Der Oscar für »Nawalny« des Kanadiers Daniel Roher als bester Dokumentarfilm hat auch goldenen Glanz in die Kurpfalz gebracht. An dem Streifen über den Gegner von Kremlchef Wladimir Putin war auch der Motiv-Aufnahmeleiter Mutlu Acar beteiligt. »Der Film-Tonmeister Marcus Vetter rief mich Anfang 2021 an und sagte, man brauche dringend einen Vertrauten für Kurierfahrten nach Tübingen«, sagte Acar, der in Ludwigshafen geboren ist und in Mannheim lebt, der Deutschen Presse-Agentur. Beide kennen sich von früheren Projekten.