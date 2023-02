Aktuell Land

Organspenden 2022: Zahl im Südwesten leicht gestiegen

Gegen den Bundestrend ist die Zahl der gespendeten Organe in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, wurden im Südwesten vergangenes Jahr 375 Organe gespendet - 10 mehr als im Vorjahreszeitraum.