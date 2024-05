Aktuell Land

Organisatoren: Gericht soll Polizeieinsatz überprüfen

Die Organisatoren der sogenannten Revolutionären 1. Mai Demonstration in Stuttgart wollen den Polizeieinsatz vor Gericht überprüfen lassen. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Polizei sei nicht von Teilnehmern des Protestzugs angegriffen worden, es habe auch keine Schläge von Demonstranten gegen Polizisten gegeben, sagte der Sprecher. Für die Überprüfung eines Polizeieinsatzes sind in der Regel die Verwaltungsgerichte zuständig, sie können die Rechtswidrigkeit eines Einsatzes feststellen.