Opposition kritisiert Digitalisierungsstrategie für Schulen

Die Opposition im baden-württembergischen Landtag hat der grün-schwarzen Regierungskoalition ein schlechtes Zeugnis bei der Digitalisierung der Schulen ausgestellt. »Das Land hat weiterhin ein Problem bei der Verbesserung der digitalen Strukturen an unseren Schulen«, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, am Mittwoch im Landtag. Es fehle nach wie vor an den technischen Grundlagen. Die Landesregierung lasse die Kommunen bei der Finanzierung digitaler Endgeräte im Regen stehen. »Nehmen Sie endlich Geld in die Hand«, forderte er.