Aktuell Land

Opposition fordert erfolglos Wiedereinführung von G9

In der langen Debatte über eine flächendeckende Rückkehr zum Gymnasium in neun Jahren zeigt sich die grün-schwarze Koalition zwar weiter gesprächsbereit. Vor allem die Grünen wollen aber gegen den Willen der Opposition weiter am achtjährigen Modell festhalten. Die CDU ist gesprächsbereit, folgt aber dem Koalitionspartner. Die Regierungsparteien lehnten es daher am Mittwoch im Landtag weiter ab, G9 an allen Gymnasien anzubieten.