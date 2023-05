Aktuell Land

Olmo über seine Zukunft bei Leipzig: »Ich habe keine Eile«

Mit einem Treffer und drei Torvorlagen führte Dani Olmo RB Leipzig ins Endspiel um den DFB-Pokal, und auch die Frage nach seiner eigenen Zukunft beim Fußball-Bundesligisten umdribbelte der Spanier scheinbar mühelos. »Ich will in diesem Jahr in Berlin den Titel holen«, sagte Olmo nach dem deutlichen 5:1 (4:0)-Erfolg der Sachsen und schob nach: »Ich habe keine Eile.« Der Vertrag des 24-Jährigen endet am 30. Juni 2024, Spekulationen über einen Wechsel im Sommer gibt es viele.