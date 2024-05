Aktuell Land

Oldtimer-Fan will wohl beim Zollamt schummeln

Fälschlicherweise als echtes Schnäppchen hat ein Oldtimer-Freund ein historisches Auto zur Einfuhrverzollung beim Hauptzollamt Heilbronn angemeldet - und ist aufgeflogen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hatte der Einführer mehr als doppelt so viel wie den angegebenen Kaufpreis für das Auto bezahlt. Der Oldtimer-Freund hatte demnach einen Wagen der Marke DeSoto aus den 1930er Jahren aus Großbritannien einführen wollen und angemeldet, dafür 30.000 britische Pfund bezahlt zu haben - das entspricht knapp 35.000 Euro. Die Beamten zweifelten an diesem Kaufpreis. Wie sich herausstellte, hatte der Einführer 80.000 britische Pfund, also knapp 95.500 Euro, an den britischen Verkäufer bezahlt. Er muss nun 6000 statt ursprünglich 2500 Euro Einfuhrabgaben zahlen. Zudem wurde der Vorgang an die Straf- und Bußgeldstelle weitergegeben.