Ohne Rückenwind zum Heimrennen: Moto2-Pilot Tulovic stürzt

Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat einen Achtungserfolg eine Woche vor dem Heimrennen auf dem Sachsenring verpasst. Der Eberbacher schied am Sonntag beim sechsten Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft in Italien nach einem Sturz aus. Den Sieg sicherte sich der WM-Zweite Pedro Acosta, Tulovic liegt in der Gesamtwertung auf dem 21. Rang.