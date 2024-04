Aktuell Land

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol im Blut: Fahrer flieht

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer im Zollernalbkreis vor der Polizei geflüchtet. Der 37-Jährige sei der Streife am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 27 aufgefallen, weil er sein Handy am Steuer benutzt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten ihn anhalten wollten, gab der Mann Gas. Bei der versuchten Flucht streifte er mit seinem Wagen die Leitplanke.