Oettinger-Brauerei mit neuem Chef

Die Oettinger-Brauerei hat einen neuen Chef. Stefan Blaschak sei vom Beirat der Brauerei berufen worden, ab sofort als CEO (Vorstandsvorsitzender) das Unternehmen zu führen, teilte die Brauerei mit Sitz in Oettingen im Landkreis Donau-Ries am Dienstag mit. Nach verschiedenen Positionen bei Coca-Cola Deutschland war der 54-Jährige den Angaben zufolge Mitglied des Vorstands bei Hochland und Kamps. Danach leitete er als Vorstandsvorsitzender die Berentzen Gruppe und begleitete im Anschluss Veränderungsprozesse in einer Reihe mittelständischer Unternehmen.