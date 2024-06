Aktuell Land

Oberleitung bei Bauarbeiten beschädigt: 50.000 Euro Schaden

Bei Bauarbeiten in Freiburg hat ein Kran die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das gerissene Zugseil der Oberleitung hing herab und berührte eine herannahende Straßenbahn. Diese blieb stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Alle Fahrgäste konnten die Bahn laut Polizei sicher verlassen. Anschließend musste die Straßenbahn am Dienstagabend mit schwerem Gerät von der Unfallstelle gezogen werden.