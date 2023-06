Aktuell Land

Obduktion nach Messerattacke: Stich unter Achsel tödlich

Ein tiefer Stich unter der linken Achselhöhle ist nach Auskunft der Polizei Grund für den Tod einer 35-Jährigen in Bonndorf im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) gewesen. Zudem habe die Obduktion der Leiche laut vorläufigem Ergebnis Abwehrspuren am linken Arm des Opfers ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.