Nur Schimmer trifft: Heidenheimer Remis im Test gegen Pafos

Der 1. FC Heidenheim hat sein Österreich-Trainingslager mit einem Remis abgeschlossen. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga spielte im Test gegen den Pafos FC aus Zypern am Dienstag 1:1 (0:0). Der eingewechselte Stefan Schimmer brachte das Team von Trainer Frank Schmidt in Schwaz in der 54. Minute in Führung, Josef Kvida erzielte 13 Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Alle eingesetzten Heidenheimer Spieler blieben gesund. Nach der Partie machte sich der Ostalb-Club, der in den Tagen zuvor in Mils trainiert hatte, wieder auf die Heimreise.