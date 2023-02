Notrufe häufiger missbraucht: Fast 800 Fälle im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eigentlich sollen Notrufe nur in Notlagen abgesetzt werden - aber die Hilfenummern 110 und 112 werden immer häufiger missbraucht. In Baden-Württemberg zählte das Innenministerium für 2021 mit fast 800 Fällen den höchsten Wert seit 2017. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 11,8 Prozent auf genau 786 Fälle, teilte das Ressort von Innenminister Thomas Strobl (CDU) anlässlich des Europäischen Tag des Notrufs 112 auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Die Aufklärungsquote sank im gleichen Zeitraum um 2,3 Prozent auf 69,5 Prozent. 2017 belief sich die Anzahl der Fälle noch auf 689. Auch für das Jahr 2022 deutet sich der Behörde zufolge ein Anstieg an.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) betonte in einer Mitteilung, dass die 112 nur im Fall einer Notlage gewählt werden sollte. »Wenn Sie krank sind und die Arztpraxen geschlossen haben oder wenn Sie nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber nicht bis zur nächsten Sprechzeit warten können, dann wählen Sie die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: Die 116117«, so Strobl.

Mit der 110 wird der Notruf an das örtlich zuständige Polizeipräsidium weitergeleitet. Die 112 führt zur Feuerwehr und Rettungsdiensten. Ein typischer Missbrauch wäre ein Notruf zu einer vermeintlichen Schlägerei, die sich bei Ankunft der Streife als nicht existent herausstellt. Oder es werden unter der 112 Verletzte gemeldet, die es gar nicht gibt.

Der Missbrauch von Notrufen kann laut Innenministerium eine Straftat sein, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Bei vorgetäuschten Notfällen werden dem Ministerium zufolge Einsatzkräfte unnötig gebunden. Es könne passieren, dass sich Rettungskräfte bei nur vermeintlich erforderlichen Rettungsmaßnahmen selbst in Gefahr bringen. Eine Ministeriumssprecherin betonte: »Der Missbrauch von Notrufen gefährdet damit mittelbar auch tatsächlich in Not befindliche Personen, denen alle Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollen.«

Eingeführt wurden die Notrufnummern in den 70er-Jahren in Baden-Württemberg - zunächst in allen Ortsnetzen der Deutschen Bundespost im damaligen Regierungsbezirk Nordwürttemberg. Später wurden die Nummern auch bundesweit genutzt. Mittlerweile hat sich die 112 in ganz Europa durchgesetzt.

Der Notruf geht auf eine Stiftung zurück, die nach dem dem Tod des Jungen Björn Steiger durch einen Verkehrsunfall im Jahr 1969 gegründet wurde. Die Björn Steiger Stiftung widmet sich bis heute der Notfallhilfe. Ins Leben gerufen wurde sie von den Eltern des Jungen, die für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet wurden.

Björn Steiger Stiftung

Geschichte des Notrufs