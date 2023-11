Aktuell Land

Notruf missbraucht: Täter denken sich Notsituationen aus

Zwei junge Erwachsene haben in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) den Notruf missbraucht und Notfälle vorgetäuscht. Die 20-Jährige und der 23-Jährige riefen in der Nacht zum Dienstag mehrfach die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst an, wie die Polizei mitteilte. Bei einem der Anrufe meldeten sie, dass sich ein Mensch im lebensbedrohlichen Zustand befände und dringend Hilfe benötige. Vor Ort fanden die Beamten allerdings nur die beiden Anrufer.