Notfall an Schule: Atemwegsreizungen bei 15 Jugendlichen

Größerer Einsatz an einer Schule: 15 Jugendliche aus einer Klasse in Ostfildern (Kreis Esslingen) haben während des Unterrichts über Atemwegsreizungen und Augenbrennen geklagt. Ersten Hinweisen nach habe ein Mitschüler am Donnerstagmorgen im Raum Pfefferspray versprüht, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsichtshalber die Schule mit etwa 40 Klassen und führten Messungen durch. Die betroffenen Schüler und Schülerinnen im Alter von 15 bis 16 Jahren konnten nach einer ambulanten Behandlung nach Hause gehen. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte vor Ort.