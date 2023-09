Aktuell Land

Nostalgische Reise in die Puppenwelt der Jahrhundertwende

Puppenküchen und Kaufläden als Zeitzeugen präsentieren die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) in ihrer Ausstellung »Kinderträume«. Der Fokus der am Sonntag beginnenden Schau mit 100 Objekten aus einer Privatsammlung liegt zwischen den 1870er und den 1920er Jahren. Im Spiel erfüllte sich der Traum der Kinder, wie Erwachsene zu sein. Erwachsene wiederum führten die Kinder spielerisch an ihre späteren Aufgaben und traditionellen Rollen heran, wie das Museum Zeughaus am Donnerstag mitteilte.