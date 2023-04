Aktuell Spielzeug

Noppenstein-Set der Burg Hohenzollern kommt später, wird aber größer

Eigentlich war geplant, dass der Noppenstein-Nachbau der Burg Hohenzollern zu Weihnachten in den Handel geht. Nun wird es Sommer, bis es so weit ist. Wie groß es wird, was es kosten soll und wie es um die Verfügbarkeit bestellt sein wird.