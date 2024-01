Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fall hatte die Polizei in Gaggenau am Mittwoch und Donnerstag in Atem gehalten. Der gesuchte Mann hatte nach Angaben der Polizei am Mittwochabend eine erhebliche Straftat gegenüber einem anderen angedroht. Diese nicht näher beschriebenen Drohungen hatten am Mittwoch den Ausschlag dafür gegeben, zu vermuten, dass Waffen im Haus sein könnten. Das Gebäude war daraufhin stundenlang von der Polizei umstellt worden.