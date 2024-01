Aktuell Land

Noch keine Klarheit über Verletzung von VfB-Stürmer Guirassy

Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben über die Schwere der Oberschenkelverletzung von Torjäger Serhou Guirassy vom Bundesligisten VfB Stuttgart. »Serhou wird sich entsprechend der ärztlichen Anweisung untersuchen und versorgen lassen, MRT inbegriffen«, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Dienstag. Der Fußball-Nationalstürmer Guineas hatte sich die Blessur am Montag im Testspiel gegen Nigeria (2:0) in Abu Dhabi zugezogen. Die Westafrikaner bereiten sich derzeit auf den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste vor.