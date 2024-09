Noch einmal sonniges Wetter im Land

Am Sonntag wird es überwiegend sonnig im Südwesten. (Symbolbild)

STUTTGART. Am Sonntag wird es noch einmal in weiten Teilen Baden-Württembergs sonnig. Die Temperaturen erreichen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von bis zu 18 Grad im Südschwarzwald und bis zu 26 Grad in der Kurpfalz. Im Bergland können dagegen Schauer sowie vereinzelte Gewitter auftreten.

Zum Wochenstart ziehen dann schauerartige, teils gewittrige Regenfälle über den Südwesten, so die DWD-Meteorologen. Die Temperaturen erreichen dann nur noch maximal 21 Grad im Norden des Landes. Auch am Dienstag werden Schauer erwartet. Dazwischen solle es aber längere Zeit trocken bleiben, hieß es weiter. (dpa)