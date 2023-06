Aktuell Land

Noch drei Kandidaten für OB-Wahl in Mannheim

Für die Mannheimer Rathausspitze gibt es jetzt noch drei Bewerber. Wie die Stadt am Donnerstag nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses mitteilte, treten zur Neuwahl am 9. Juli an: Christian Specht (CDU), Thorsten Riehle (SPD) und Uğur Çakir (parteilos). Bei der Neuwahl reicht die relative Mehrheit - es gewinnt also der Kandidat mit den meisten Stimmen.