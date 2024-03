Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autofahrerin sei auf einem Supermarktparkplatz unterwegs gewesen, als sie mehrmals hintereinander niesen musste, wie ein Polizeisprecher sagte. Dadurch sei sie so abgelenkt gewesen, dass sie ihren Wagen gegen die Laterne lenkte. An dem Auto entstand etwa 5000 Euro Schaden, an der Straßenlaterne rund 3000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall am Mittwoch nicht.

PM Polizei