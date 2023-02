Aktuell Land

Niederlage bei BVB-Reserve: Waldhof patzt im Aufstiegskampf

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen bitteren Rückschlag im Aufstiegskampf erlitten. Die Mannheimer verloren am Samstag bei Borussia Dortmund II mit 0:4 (0:2) und verpassten erneut den möglichen Sprung auf den vierten Platz. Mit 39 Punkten sind die Mannheimer jetzt Tabellensechster und können am Sonntag noch von Dynamo Dresden (37) überholt werden.