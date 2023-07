Aktuell Land

Nibelungen-Festspiele beginnen: Premiere für »Brynhild«

Mit der feierlichen Premiere von »Brynhild« beginnen am Freitag (20.30 Uhr) in Worms am Rhein die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat hinterfragt Autorin Maria Milisavljevic auf dem Freilichtareal vor dem Kaiserdom unter anderem das Verhältnis von Liebe, Macht und Heldentum.