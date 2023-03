Aktuell Land

Neues Herdenschutzkonzept für Rinder: Lamas gegen Wölfe

Das Land will mit einem erweiterten Herdenschutzkonzept verstärkt auch Betriebe mit Rinderhaltung im Schutz gegen Wölfe unterstützen. Eine der Maßnahmen könne es sein, Lamas zu den Herden zu stellen, teilte das Umweltministerium in Stuttgart am Donnerstag mit. Anders als Rinder, die Fluchttiere seien, gehörten Lamas zu den wehrhaften Tieren, die sich einem Wolf entgegenstellen könnten, erläuterte eine Sprecherin. Mit ihnen könne das Risiko eines Wolfangriffs auf eine Herde reduziert werden.