Neuer Weltmeister im Bergmähen gekürt

Schräge Weltmeisterschaften gibt es so einige - und so ist im Bergmähen am Sonntag in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) ein neuer Titelträger gekürt worden. Für die besten Leistungen im Umgang mit einem sogenannten Balkenmäher ging das Goldene Messer an Michael Sack aus Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis. Er setzte sich gegen rund ein Dutzend Konkurrenten aus der Region und einen Südtiroler (Italien) durch.