Neuer Fraunhofer-Präsident Hanselka tritt Amt an

Der neue Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka, tritt sein Amt in der nächsten Woche am 15. August an. Dies teilte die Forschungseinrichtung am Freitag mit. Hanselka, bisher Chef des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), war bereits im Mai zum Präsidenten gewählt worden. Er folgt auf Reimund Neugebauer, der sein Amt nach Kritik des Bundesrechnungshofes niedergelegt hatte.