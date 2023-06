Aktuell Land

Neue Woche mit mehr Regen und Wärme

In der neuen Woche wird es in Baden-Württemberg feuchter - aber es bleibt sommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, klettern die Temperaturen teils über 30 Grad. Auch in den Nächten bleibt es recht mild. Zudem erwarten die Meteorologen unwetterartigen Starkregen.