Neue Fähre mit Flüssiggas-Antrieb bleibt erstmal im Hafen

Die neue Bodensee-Fähre mit Flüssiggas-Antrieb für die Strecke zwischen Konstanz und Meersburg kann nicht wie geplant in See stechen. Die »Richmond« habe durch die Schiffsuntersuchungskommission (SUK) am 28. August keine Fahrerlaubnis für den Kursverkehr erhalten, teilten die Konstanzer Stadtwerke am Freitag auf Anfrage mit. Grund dafür sei »ein kleines elektronisches Problem bei der Automation«. Mehr als 99,5 Prozent der technischen Anforderungen seien erfüllt worden. Zuvor hatte der »Südkurier« (Freitag) darüber berichtet.