Aktuell Land

Neue Blutuntersuchung nach Skandal um verseuchte Äcker

Nach dem Skandal um PFC-verseuchte Ackerflächen im Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden startet eine dritte Kontrolluntersuchung der Behörden. Das Blut von ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern werde dabei auf die per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) getestet, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.