Naturkosmetik-Hersteller Weleda meldet Verlust

Der Naturkosmetik-Hersteller Weleda hat im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Das konsolidierte Betriebsergebnis (Ebit) sei im Jahr 2022 auf minus 3,3 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vorjahr lag das Ebit noch bei 13,3 Millionen Euro. Hauptgründe dafür seien eine Restrukturierung in Frankreich, ein Umsatzrückgang in der Naturkosmetik und Kostensteigerungen.