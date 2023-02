Aktuell Land

Nationaltheater Mannheim verzichtet auf Goecke-Choreografie

Das Nationaltheater Mannheim (NTM) zieht Konsequenzen aus der Hundekot-Attacke von Choreograf Marco Goecke auf eine Kritikerin. Eine als dreiteiliger Abend geplante Premiere - Young Lovers - am 15. April werde ohne eine Choreografie von Marco Goecke stattfinden, teilte das NTM am Donnerstag in Mannheim mit. »Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir auf sein Stück verzichten und wieder zur Ruhe finden, um unsere eigentliche Arbeit zu schützen und leisten zu können«, betonte Stephan Thoss, Intendant für Tanz am NTM. Der Vorfall sei absolut inakzeptabel.