Aktuell Land

Narrengericht verurteilt Kubicki zu 210 Litern Wein

210 Liter Strafwein, Austern und Champagner muss FDP-Politiker Wolfgang Kubicki (70) an das traditionelle Narrengericht in Stockach (Kreis Konstanz) zahlen. Die Fastnachts-Richter befanden den Bundestagsvizepräsidenten am Donnerstag in einem Anklagepunkt für schuldig. Außerdem verurteilten sie den FDP-Vize zu einer Tanzeinlage in einer Damenrunde und schlugen ihn zum Laufnarren. Kubicki waren in der Verhandlung zuvor unter anderem Sexismus und die Gefährdung der politischen Kultur vorgeworfen worden - weil er die Meinungsfreiheit bis aufs äußerte strapaziere. Der Beklagte plädierte für nicht schuldig.