Nagelsmann-Verlängerung für Streich ein »sehr gutes Signal«

Christian Streich sieht in der Vertragsverlängerung von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ein »sehr gutes Signal für Deutschland«. Der Coach des SC Freiburg lobte seinen Kollegen am Freitag als einen »Top-Trainer«. Nagelsmann und der Deutsche Fußball-Bund einigten sich zuvor auf ein Arbeitspapier, das bis 2026 gültig ist.

»Julian ist jung. Er hat jetzt nicht jedes Wochenende so einen Stress und kann sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren. Er kann mit seinen Mitstreitern, seinem Trainerteam einfach weitermachen. Das ist positiv, sehr positiv«, sagte Streich, der den Sport-Club nach dieser Saison verlassen wird.

Zudem lobte der 58-Jährige die Erfolge der deutschen Mannschaften im Europapokal. Borussia Dortmund und der FC Bayern zogen unter der Woche ins Halbfinale der Champions League ein, Bayer Leverkusen erreichte in der Europa League die Runde der besten vier Clubs.

»Ich war jetzt nicht so emotional, dass ich im Wohnzimmer herumgesprungen bin. Aber ich bin für Bayern gegen Arsenal - das ist ja gar keine Frage. Und ich bin selbstverständlich auch für Dortmund gegen Atletico«, sagte Streich. »Da freut man sich total und sagt: Okay, die Bundesliga ist gar nicht so schlecht mit unseren Möglichkeiten. Da wird offensichtlich gut gearbeitet. Aber man darf es auch nicht zu stark bewerten.« Schließlich seien die Spiele knapp verlaufen.

