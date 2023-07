Aktuell Land

Nachwuchs für Servale: Getupfte Raubkatzen haben Babys

Wer sich gerne Raubkatzenbabys anschaut, kann aktuell in der Wilhelma in Stuttgart fündig werden. Wie das Zoo-Team am Donnerstag mitteilte, waren die beiden Servale vorletzte Woche auf die Welt gekommen: »Die Kätzchen wiegen bei der Geburt etwa 250 Gramm und öffnen wie unsere Hauskatzen erst nach etwa zehn Tagen ihre Augen.« Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Jungkatzen noch nicht mobil und daher nicht immer für alle Besucher zu sehen.