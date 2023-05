Nachwuchs am Affenberg: Erste Affenbabys sind da

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres: »Bislang sind schon zwei Babys geboren worden«, sagte Parkdirektor Roland Hilgartner. Von bis zu 15 Affenbabys gehe er in diesem Jahr aus. Wie viele es genau werden, könne man nicht zu 100 Prozent sagen. Am Anfang seien vor allem die Mütter und andere weibliche Verwandten mit den Jungtieren unterwegs und würden sich kümmern.

»Aber auch die Männchen in der Gruppe sorgen sich um den Nachwuchs«, so der Experte. »Sie tragen die Babys und nutzen sie sogar als soziale Vermittler.« Über die Babys würden sie zum Beispiel Kontakt zu anderen Männchen aufnehmen. »Das ist etwas ganz Spezielles bei den Berberaffen.« Dieses Verhalten könne man jetzt vor allem in der Geburtssaison teilweise aus nächster Nähe beobachten.

Am Affenberg Salem leben die Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Auch dort hatte es zuletzt Nachwuchs gegeben.